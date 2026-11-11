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11.11.2026 06:31:29
KKR öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
KKR hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 1,67 CAD. Im letzten Jahr hatte KKR einen Gewinn von 1,24 CAD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,07 Milliarden CAD – eine Minderung von 26,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,25 Milliarden CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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