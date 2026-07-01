KKR Aktie
WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045
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01.07.2026 06:00:17
KKR plots entry into UK and European pension buyouts
Private capital rivals have piled into lucrative pension risk-transfer businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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