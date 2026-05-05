KKR Aktie

KKR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045

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05.05.2026 14:13:36

KKR profits rise on growing assets, deals pick up pace in first quarter

KKR earned higher fees from managing a growing pile of assets and it benefited from a pick-up in deals in the first...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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