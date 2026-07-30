KKR Aktie
WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045
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30.07.2026 13:01:22
KKR profits soar as it cashes in record amount of private equity bets
Private capital giant weathers turmoil that has curtailed asset sales and fundraising by other playersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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