KKR Real Estate Finance Trust: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KKR Real Estate Finance Trust hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KKR Real Estate Finance Trust in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 30,99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 78,6 Millionen USD im Vergleich zu 113,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at