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23.07.2026 06:31:29
KKR Real Estate Finance Trust präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
KKR Real Estate Finance Trust hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
KKR Real Estate Finance Trust vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,95 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,530 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat KKR Real Estate Finance Trust mit einem Umsatz von insgesamt 91,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,18 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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