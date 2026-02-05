KKR Real Estate Finance Trust: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KKR Real Estate Finance Trust hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,49 USD gegenüber 0,210 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,25 Prozent auf 107,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 128,4 Millionen USD gelegen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,050 USD. Im Vorjahr waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 457,96 Millionen USD, gegenüber 592,62 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 22,72 Prozent präsentiert.

