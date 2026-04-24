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24.04.2026 06:31:29
KKR Real Estate Finance Trust: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
KKR Real Estate Finance Trust gab am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,96 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KKR Real Estate Finance Trust -0,150 USD je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat KKR Real Estate Finance Trust mit einem Umsatz von insgesamt 101,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,81 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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