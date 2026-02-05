KKR Aktie
WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045
|
05.02.2026 06:00:29
KKR to buy sports investment group Arctos for $1.4bn
The acquisition will also propel the private capital firm into so-called secondaries investmentsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!