KKR Aktie
WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045
|
07.01.2026 12:45:25
KKR to invest $1.5bn into European data centre business
US private capital group’s investment into Global Technical Realty comes alongside $400mn from Oak Hill CapitalWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
