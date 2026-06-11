KKR Aktie

KKR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045

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11.06.2026 15:00:02

KKR trotzt den Private-Credit-Zweifeln

Rücknahmebeschränkungen bei mehreren Evergreen-Fonds, steigende Ausfallrisiken und Sorgen um KI-gefährdete Softwareunternehmen haben die Private-Markets-Branche zuletzt erschüttert. Dennoch bleibt KKR optimistisch. Der US-Investmentriese sieht die grössten Chancen gerade dort, wo viele Anleger derzeit nervös werden: bei Private Equity und Private Credit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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