KKR Aktie
WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045
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11.06.2026 15:00:02
KKR trotzt den Private-Credit-Zweifeln
Rücknahmebeschränkungen bei mehreren Evergreen-Fonds, steigende Ausfallrisiken und Sorgen um KI-gefährdete Softwareunternehmen haben die Private-Markets-Branche zuletzt erschüttert. Dennoch bleibt KKR optimistisch. Der US-Investmentriese sieht die grössten Chancen gerade dort, wo viele Anleger derzeit nervös werden: bei Private Equity und Private Credit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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