KKR Aktie
WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045
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13.04.2026 02:30:34
KKR unit to boost buying in 450 trillion yen Japan property market
Japanese companies are facing pressure from policymakers and investors to divest non-core assets, including real estateWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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