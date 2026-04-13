KKR Aktie

KKR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045

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13.04.2026 02:30:34

KKR unit to boost buying in 450 trillion yen Japan property market

Japanese companies are facing pressure from policymakers and investors to divest non-core assets, including real estateWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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