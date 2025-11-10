KKR vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KKR hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

KKR hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,640 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,72 Milliarden USD – ein Plus von 9,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KKR 6,14 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at