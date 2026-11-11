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11.11.2026 06:31:29
KKR veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
KKR hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 1,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KKR noch ein Gewinn pro Aktie von 0,900 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 6,99 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,99 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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