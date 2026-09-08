Integer Holdings Aktie
WKN DE: A2AMZW / ISIN: US45826H1095
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08.09.2026 21:15:30
KKR’s $5.9 Billion Integer Deal Helps Healthcare Dominate Private Equity in August
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|Integer Holdings Corp
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