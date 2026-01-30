KLA-Tencor Aktie

WKN: 865884 / ISIN: US4824801009

Gewinnmitnahmen 30.01.2026 15:39:00

KLA-Aktie bricht ein: Gewinnmitnahmen nach Rekordlauf

Für KLA Corp zeichnen sich am Freitag nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen heftige Gewinnmitnahmen ab.

Für KLA Corp zeichnen sich am Freitag nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen heftige Gewinnmitnahmen ab. Im NASDAQ-Handel büßten die zuletzt rekordhohen Aktien 7,96 Prozent ein auf 1.550,57 US-Dollar.

Dass mehrere Analysten die Geschäftsentwicklung im vergangenen Geschäftsquartal lobten und ihre Kursziele anhoben, half dem Kurs nicht. Offenbar machten hier einige Anleger ebenso Kasse wie in den zuletzt ähnlich rekordhungrigen Aktien der Branchenkollegen Applied Materials und Lam Research: Diese sanken vorbörslich um etwa zwei Prozent.

Laut dem Goldman Sachs-Experten James Schneider sehen sowohl der Zwischenbericht als auch der Ausblick von KLA-Tencor auf das laufende Quartal ordentlich aus. Beides entspreche zwar den Konsensschätzungen. Doch die jüngsten, zuversichtlichen Geschäftsaussagen von ASML (ASML NV), Lam, Samsung und SK hynix hätten die Erwartungen der Anleger zu weit nach oben getrieben. Aus den Zahlen und Zielen von KLA dürften die Anleger nun moderat negative Rückschlüsse für Applied Materials und Lam ziehen, die in ähnlichen Märkten wie KLA unterwegs seien.

/gl/ag/jha/

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquelle: KLA-Tencor,Kla-Tencor

Aktien in diesem Artikel

Applied Materials Inc. 271,60 -4,65% Applied Materials Inc.
KLA-Tencor Corp. 1 201,60 -14,79% KLA-Tencor Corp.
Lam Research Corp. 720,00 -0,54% Lam Research Corp.

