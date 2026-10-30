KLA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KLA hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 52,05 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 33,09 ARS je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6 203,32 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 4 263,87 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at