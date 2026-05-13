KLA Corporation Aktie

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13.05.2026 11:06:00

KLA Is Splitting, and This Foundational AI Company -- Up 4,162% in 12 Months -- May Be Wall Street's Next Stock-Split Stock

Artificial intelligence (AI) and quantum computing aren't the only trends exciting investors on Wall Street. Stock split announcements from industry leaders are also fueling significant upside.Last week, semiconductor process control market kingpin KLA Corp (NASDAQ: KLAC) announced its intent to conduct a 10-for-1 forward stock split, marking the sixth forward split in its history. But it may have also rolled out the red carpet for a foundational AI company that's up nearly 4,200% over the trailing year, Sandisk (NASDAQ: SNDK), to join the party as Wall Street's next stock-split stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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