KLA-Tencor präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KLA-Tencor hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 9,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,16 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3,42 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,06 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at