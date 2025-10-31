KLA-Tencor: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KLA-Tencor hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,01 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 3,21 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,84 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at