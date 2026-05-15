KLab legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KLab ließ sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KLab die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,750 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,71 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at