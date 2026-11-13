KLab öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KLab hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 18,41 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,55 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 100,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KLab einen Umsatz von 1,77 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at