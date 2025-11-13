|
KLab stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
KLab hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 18,41 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -8,320 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 27,03 Prozent auf 1,77 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
