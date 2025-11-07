Klabin: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Klabin hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Klabin im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,43 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 5,00 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at