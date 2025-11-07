Klabin SA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Klabin SA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,120 BRL je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,43 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,00 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at