Kläger neuer Chef des deutschen SAP-Vertriebs

WALLDORF (Dow Jones)--SAP hat mit Alexander Kläger (49) einen neuen Geschäftsführer der SAP Deutschland SE & Co KG ernannt. Er wird ab 1. August die Vertriebsorganisation hierzulande leiten und tritt die Nachfolge von Daniel Holz (50) an, der SAP auf eigenen Wunsch verlässt, wie das Softwareunternehmen mitteilte.

Kläger ist seit 2012 bei SAP in Führungsrollen tätig. Zuletzt war er Chief Operating Officer und Head of Cloud für die Region Mittel und Osteuropa (MEE). Zuvor gehörte er sechs Jahre der Geschäftsleitung der SAP Deutschland an.

