OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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18.05.2026 19:54:13
Klage abgewiesen: Elon Musk scheitert im Prozess gegen OpenAI-Chef
Der US-Tech-Milliardär Musk ist mit seiner Klage gegen die Führung des KI-Vorreiters OpenAI gescheitert. Der Tesla-Chef hatte dem Startup vorgeworfen die Sicherheit der Technologie zu vernachlässigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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