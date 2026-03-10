Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
|
10.03.2026 07:09:00
Klage gegen die US-Regierung: Anthropic wehrt sich juristisch gegen das Pentagon
Im Streit mit der US-Regierung zieht Anthropic jetzt vor Gericht. Mit einer Klage soll die Einstufung als Sicherheitsrisiko wieder rückgängig gemacht werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
