Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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07.09.2026 12:19:00
Klage gegen OpenAI: Warum Apple Jony Ive außen vor lässt
OpenAI als Firma, zwei Ex-Mitarbeiter direkt: Apples Klage wegen Geschäftsgeheimnisklau reicht weit. Mit einer Ausnahme – und die hat offenbar bestimmte Gründe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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