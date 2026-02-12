RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|
12.02.2026 10:06:39
Klage gegen Rüstungsexport für Israel scheitert in Karlsruhe
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Ein Palästinenser ist am Bundesverfassungsgericht mit dem Versuch gescheitert, gegen behördliche Genehmigungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern nach Israel vorzugehen. Wie das Gericht mitteilte, nahm die zuständige Kammer seine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung an (Az. 2 BvR 1626/25).
Entscheidungen von Fachgerichten nicht beanstandet
Die Karlsruher Richter sehen keinen Grund, die vorigen Entscheidungen von Fachgerichten - vor denen der Mann gescheitert war - zu beanstanden. Die Frage, ob der im Grundgesetz verankerte Auftrag des deutschen Staates, humanitäres Völkerrecht und Menschenrechte zu schützen, sich hier "zu einer konkreten grundrechtlichen Schutzpflicht verdichtet hat", entschied das Bundesverfassungsgericht nicht, wie es in der Mitteilung ausführte.
Der Mann war zunächst in Hessen gegen eine Erlaubnis des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle an ein deutsches Rüstungsunternehmen zur Ausfuhr von Panzer-Ersatzteilen vor Gericht gezogen - aber ohne Erfolg. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof wies seine Beschwerde gegen eine Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Frankfurt im September 2025 zurück und nannte als Grund vor allem fehlende prozessrechtliche Voraussetzungen.
Diskussionen um Waffenexporte
Um deutsche Waffenlieferungen nach Israel gab es in vergangenen Jahren immer wieder Diskussionen. Nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel im Oktober 2023 hatte Deutschland diese Rüstungsexporte zunächst erheblich gesteigert und priorisiert bearbeitet, um Solidarität mit dem Land zu zeigen. Die Regierung von Ex-Kanzler Olaf Scholz (SPD) erteilte bis zu ihrer Ablösung am 6. Mai 2025 Exportgenehmigungen im Wert von fast einer halben Milliarde Euro. An deutschen Gerichten gingen mehrere Klagen gegen solche Genehmigungen ein.
Im Sommer 2025 hatte die neue Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) dann mit Blick auf das zunehmend aggressive Vorgehen der israelischen Streitkräfte und die humanitäre Lage im Gazastreifen entschieden, keine Ausfuhren von Rüstungsgütern nach Israel mehr zu genehmigen, die im Gaza-Krieg verwendet werden können. Inzwischen ist das Teil-Embargo wieder aufgehoben. Im Gaza-Krieg gilt seit 10. Oktober eine Waffenruhe./jr/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RENK
|
11.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
10.02.26
|Bernstein-Analyse: Warum die Rheinmetall-Aktie trotz Marktdruck in einer eigenen Liga spielt - Aktien von HENSOLDT, TKMS und RENK uneins (dpa-AFX)
|
10.02.26
|MDAX-Papier RENK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RENK-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
09.02.26
|Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT weiterhin gefragt - Warburg empfiehlt RENK (dpa-AFX)
|
09.02.26
|XETRA-Handel: MDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.02.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.02.26
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Renk auf 'Buy' und Ziel auf 63 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu RENK
|10.02.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|06.02.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|06.02.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|06.02.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|192,74
|1,20%
|HENSOLDT
|81,00
|2,73%
|RENK
|57,42
|0,98%
|Rheinmetall AG
|1 611,00
|1,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.