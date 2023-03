Klage von Ex-Handelspartner: Volkswagen-Vermögen in Russland eingefroren

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Schon kurz nach Beginn des Angriffskriegs stellt VW seine Produktion in Russland ein. Damit endet auch die Zusammenarbeit mit dem russischen Autobauer Gaz. Dieser will die Kündigung jedoch nicht hinnehmen und zieht vor Gericht. Nun ordnen die Richter erste Maßnahmen gegen den deutschen Konzern an.