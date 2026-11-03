DHL Group Aktie

DHL Group ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.11.2026 05:48:38

Kläger wollen Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle stoppen

LEIPZIG/BAUTZEN (dpa-AFX) - Das Oberverwaltungsgericht Bautzen verhandelt ab Dienstag (10.00 Uhr) gegen den geplanten Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle. Konkret geht es um mehrere Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss der Landesdirektion Sachsen. Sie hatte im September 2024 einen mehr als 1.100 Seiten umfassenden Planfeststellungsbeschluss erlassen.

Insgesamt haben sich zehn Kläger an das Oberverwaltungsgericht gewandt. Zwei davon sind die BUND-Landesverbände Sachsen und Sachsen-Anhalt. Bei den übrigen handelt es sich um vier Gewerbetreibende, drei Privatpersonen sowie die Stadt Schkeuditz, auf deren Gebiet sich wesentliche Teile des Flughafens befinden.

Der Airport Leipzig/Halle ist nach Frankfurt der zweitgrößte Frachtflughafen Deutschlands. Seit 2008 betreibt DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) hier ein internationales Drehkreuz für Expressluftfracht. Um die Kapazität zu erhöhen und Platz für neuere, größere Flugzeuge zu schaffen, soll das DHL-Vorfeld um 39 Hektar erweitert werden. Zudem sollen neue Rollwege für Flugzeuge und auch Enteisungsflächen und Betriebsgebäude entstehen./jos/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Analysen
29.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
20.10.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
19.10.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 59,02 1,23% DHL Group (ex Deutsche Post)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich -- US-Börsen letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen