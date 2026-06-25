Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
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25.06.2026 16:10:17
Klagewelle abgewendet: Bayer gewinnt im Glyphosat-Streit vor US-Supreme-Court
Bayer erringt im milliardenschweren US-Rechtsstreit um mutmaßliche Krebsrisiken seines Unkrautvernichters Glyphosat einen entscheidenden Sieg vor dem Obersten Gerichtshof der USA. Der Supreme Court entscheidet, dass die Zulassungsvorgaben der US-Bundesbehörden Vorrang vor dem Recht einzelner Bundesstaaten haben. Damit entziehen die Richter Tausenden Klagen wegen angeblich unzureichender Krebs-Warnhinweise die Grundlage.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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