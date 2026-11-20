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20.11.2026 06:31:28
Klaipedos nafta AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Klaipedos nafta AB hat sich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde mit 0,01 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Klaipedos nafta AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,0 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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