Klaipedos nafta AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Klaipedos nafta AB präsentierte am 21.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Klaipedos nafta AB einen Gewinn von 0,030 EUR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Klaipedos nafta AB im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25,6 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 25,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at