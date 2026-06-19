Zip Aktie

Zip für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DK35 / ISIN: AU0000218307

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19.06.2026 16:04:00

Klapprad-E-Bike Engwe Zip im Test: leicht zu falten, praktisch in der Stadt

Das Engwe Zip lässt sich klein falten, fährt komfortabel und bremst kräftig. Kleinere Nachteile gibt es aber auch, wie der Test zeigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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