KlaraBo Sverige Registered B präsentierte Quartalsergebnisse

KlaraBo Sverige Registered B veröffentlichte am 10.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 189,0 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 180,5 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at