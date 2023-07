Klare Verbesserungen in allen Festnetz-Tests und zuhause bei den Kunden

Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc

2x Erster, 1x Zweiter: CHIP, COMPUTER BILD & Connect bestätigen klare FortschritteAufrüsten: 2.600 Maßnahmen brachten mehr Glasfaser & Segmente fürs BestandsnetzAusbauen: Deutschlands größte Glasfaser-Allianz OXG nimmt Fahrt aufTeilen: Infrastruktur-Partnerschaften für schnellen Gigabit-AusbauVodafone CEO Rogge: „Unser Festnetz ist heute besser als jemals zuvor“Vodafone verbessert und vergrößert das Gigabit-Netz in Deutschland. Techniker statten das Bestandsnetz stärker als jemals zuvor mit noch mehr Glasfaser und neuen Segmenten aus. Das erhöht die Qualität, die Zuverlässigkeit und die Durchschnittsgeschwindigkeiten zuhause bei den Kunden. Und das wirkt. Das zeigen jetzt auch die drei renommierten Festnetz-Tests in Deutschland: Die Fachmagazine CHIP, COMPUTER BILD und Connect bescheinigen dem Festnetz von Vodafone die größten Verbesserungen. Nachdem das Festnetz von Vodafone bei CHIP und Connect noch im Vorjahr auf den hinteren Positionen im Ranking abschloss, brachten die zahlreichen Modernisierungsmaßnahmen im Kabel dem Vodafone-Netz nun durchweg Top-Platzierungen: CHIP und COMPUTER BILD quittierten die Verbesserungen jeweils mit dem Gesamtsieg. Im Ranking der Connect verbesserte sich Vodafone ebenfalls um 100 Punkte und damit von Platz 4 auf Platz 2. Zeitgleich investiert Vodafone gemeinsam mit OXG in neue Glasfaser-Leitungen: Die größte Glasfaser-Allianz des Landes baut in den kommenden Jahren rund 7 Millionen neue FTTH-Anschlüsse – die konkreten Planungen schreiten voran.„Unser schnelles Festnetz ist für unsere Kunden heute besser und zuverlässiger als jemals zuvor – weil unsere Techniker in den vergangenen zwölf Monaten mit rund 2.600 Maßnahmen noch mehr Glasfaser und neue Segmente ins Netz gebracht haben“, so Vodafone Deutschland CEO Philippe Rogge. „Die Verbesserungen sehen wir täglich in unseren Analysen und jetzt auch in allen drei bundesweiten Festnetz-Tests. Noch viel wichtiger aber: Die Verbesserungen kommen bei unseren Kunden bereits an.“ Von jeder Modernisierungsmaßnahme profitieren tausende Menschen. Die Zahl der Kunden, die sich mit Problemen im Festnetz an den Service-Hotlines von Vodafone melden, ist in 12 Monaten um 15 Prozent zurückgegangen.Internet- & Festnetz-Tests von connect, COMPUTER BILD & CHIPDie aktuellen Festnetz-Tests von connect, COMPUTER BILD und CHIP kommen durchweg zu ähnlichen Ergebnissen: Vodafone hat demnach bei Geschwindigkeit, Stabilität und Preis-Leistung teils deutlich zugelegt. Im heute erschienenen connect Festnetz-Test überzeugte der Düsseldorfer Netzbetreiber mit den höchsten durchschnittlichen Downloadraten, die beim Kunden ankommen. Zudem gibt es laut Connect an der Stabilität nichts mehr zu kritisieren. Die Tester der COMPUTER BILD attestierten Vodafone im aktuellen Speed-Test 2023 die höchsten Übertragungsgeschwindigkeiten bei minimalen Temposchwankungen. Mit durchschnittlich 342 Megabit pro Sekunde konnte Vodafone den Abstand zu anderen Technologien vergrößern. COMPUTER BILD stellte zudem fest: „Schwankungen im Tagesverlauf, wie sie noch 2021 üblich waren, sind bei Vodafone kaum noch zu sehen. Im Gegenteil: Messungen mit brutalen Tempoeinbrüchen sind bei keinem Anbieter so selten.“ Eine Erklärung dafür ist laut COMPUTER BILD: „Vodafone hat sein Netz im vergangenen Jahr mit rund 1.500 Kapazitätserweiterungs-Maßnahmen verstärkt und die DOCSIS-3.1-Technik flächendeckend ausgebaut. Gleichzeitig wurden TV-Frequenzen abgeschaltet und dadurch mehr Kapazität für schnelles Internet freigeschaufelt.“ Die CHIP veröffentlichte bereits im Mai ihren neuesten Festnetz-Test und ermittelte ebenso deutliche Verbesserungen bei Vodafone.Aufrüsten: Mehr Segmente & mehr Glasfaser im BestandsnetzWie kommt es zu den Verbesserungen im Kabelnetz und in sämtlichen Tests? Das bestehende Festnetz machen Vodafone-Techniker mit sogenannten Segmentierungen noch besser. Dabei werden Netz-Segmente, die besonders viele Haushalte mit Internet versorgen, mit Hilfe von zusätzlichen Glasfaser-Knotenpunkten unterteilt. So entstehen neue Segmente im Netz. Und jedes einzelne versorgt dann eine deutlich geringere Anzahl von Haushalten mit schnellem Internet. Zudem hat Vodafone an vielen Orten noch mehr leistungsstarke Glasfaser im Kabelnetz verbaut, sodass die Glasfaser noch näher an die Nutzer heranrückt. Vor allem in Stoßzeiten, wenn viele Menschen gleichzeitig streamen, online spielen und surfen, ist das Netz für jeden einzelnen Kunden nun noch stabiler. Zeitgleich wurden die verfügbaren Upload-Geschwindigkeiten an vielen Orten erhöht. Insgesamt 2.600 dieser Modernisierungsmaßnahmen haben Vodafone-Techniker in den vergangenen zwölf Monaten durchgeführt. In den kommenden 12 Monaten sollen 4.000 weitere Maßnahmen das Netz noch besser machen.Ausbauen: Planung bei Glasfaser-Allianz mit OXG schreitet voranIm vergangenen Jahr hat Vodafone Deutschlands größte Glasfaser-Allianz an den Start gebracht. Die OXG GmbH nimmt nun Fahrt auf bei der Planung der ersten Ausbaugebiete. In Rheinland-Pfalz verkündeten Vodafone und OXG vor wenigen Tagen den Ausbau von Glasfaser-Anschlüssen für rund 335.000 Haushalte. Deutschlandweit sollen etwa 7 Millionen neue Glasfaser-Anschlüsse nach modernstem Verfahren (FTTH) entstehen. Darüber hinaus baut Vodafone mit Landkreisen, Kommunen, Gemeinden und Partnern in eigenwirtschaftlichen und geförderten Ausbauprogrammen noch mehr Glasfaser aus.Teilen: Starke Partnerschaften für mehr Glasfaser in DeutschlandBeim Glasfaser-Ausbau setzt Vodafone auf starke Partnerschaften. So wird die Infrastruktur, die durch die OXG GmbH gebaut wird, auch von anderen Anbietern genutzt werden. Ebenso nutzt Vodafone Infrastruktur von Deutsche Glasfaser und Deutsche Telekom, um den Kunden noch mehr Gigabit-Angebote machen zu können.