Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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09.09.2026 21:35:00
Klarere Airbnb-Regeln in der EU: Wann Kommunen Kurzzeitvermietung stoppen dürfen
Airbnb-Logo und 2 tippende Hände" />
Mit dem Affordable Housing Act will die EU-Kommission Ferienwohnungen einschränken. Tech-Verbände kritisieren die fehlende Durchsetzung und Kontrollmechanismen.
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