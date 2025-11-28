Klaria Pharma hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Klaria Pharma hat am 26.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at