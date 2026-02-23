Klaria Pharma: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Klaria Pharma hat am 20.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 SEK je Aktie erzielt worden.

Klaria Pharma vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,210 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,370 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 300 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,00 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 2,25 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at