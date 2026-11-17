Klarna Aktie
WKN DE: A414N7 / ISIN: GB00BMHVL512
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18.11.2026 00:24:08
Klarna: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 17, 2026, Klarna (NYSE:KLAR) reported that total revenue rose 12% year over year to $1.09 billion. The payment provider is shifting its long-term focus from acquiring new users to increasing average revenue per active consumer. Three key takeaways from management highlight how this strategic pivot is shaping up.
Fair Financing offers longer installment loans that generate higher profit margins per dollar spent than short-term payment options. Scaling these loan products in the U.S. and introducing them into European markets helps boost average customer revenue over time.
The company's payment card lets consumers choose between debit and interest-free installments at checkout. Card users make purchases roughly three times as frequently as non-card users, making card adoption a key driver of engagement.
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