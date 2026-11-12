Klarna Aktie
WKN DE: NETKLA / ISIN: NET000KLAR11
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12.11.2026 15:13:37
Klarna Appoints Chris Koegel As CFO, Succeeding Niclas Neglén
(RTTNews) - Thursday, Klarna Group plc (KLAR) announced the appointment of Chris Koegel as Chief Financial Officer, effective 1 January 2027.
Koegel will succeed Niclas Neglén, who will remain CFO until the end of 2026.
Prior to Klarna, Koegel served as Vice President, Head of Corporate Finance and Investor Relations at Robinhood Markets Inc.
"Chris's experience as a Finance leader at a US-listed consumer fintech business with a strong track record of growth and shareholder value creation will be invaluable as we enter the next phase in Klarna's growth story," said Sebastian Siemiatkowski, Co-Founder and CEO of Klarna.
In pre-market hours, KLAR was trading at $13.30, down 1.19 percent on the NYSE.
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