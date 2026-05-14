Klarna Aktie
WKN DE: A414N7 / ISIN: GB00BMHVL512
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14.05.2026 13:36:30
Klarna breaks even for first time since blockbuster New York IPO
Shares in European fintech have plunged 70% since SeptemberWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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