Klarna Aktie
WKN DE: NETKLA / ISIN: NET000KLAR11
|
18.08.2026 15:41:16
Klarna CFO And CMO To Step Down In Early 2027, Shares Fall
(RTTNews) - Klarna Group plc (KLAR) , a digital bank and flexible payments provider, said on Tuesday its Chief Financial Officer Niclas Neglen and Chief Marketing Officer David Sandstrom will step down from their respective roles in early 2027.
Neglen will continue to lead the finance organization and investor engagement through the transition, including in his capacity as board member. Klarna said the search for a New York-based CFO is underway.
Sandstrom will remain in charge of marketing during the transition and prepare the brand and team for the next phase of the company's development.
On the NYSE, shares of Klarna are currently losing 19.87 percent, changing hands at $15.66.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Klarna
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Klarna
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.