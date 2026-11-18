(RTTNews) - Klarna Group plc (KLAR) revealed Loss for third quarter of -$71 million

The company's earnings came in at -$71 million, or -$0.19 per share. This compares with -$95 million, or -$0.25 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 11.7% to $1.009 billion from $903 million last year.

Klarna Group plc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$71 Mln. vs. -$95 Mln. last year. -EPS: -$0.19 vs. -$0.25 last year. -Revenue: $1.009 Bln vs. $903 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 1.017 B To $ 1.097 B Full year revenue guidance: $ 4.08 B To $ 4.16 B