Klarna kooperiert mit Reise- und Lifestyle-Anbieter
Asmallworld und Klarna haben eine Kooperation bekanntgegeben. Der Anbieter von Reise- und Lifestyle-Erlebnissen wird in das globale Mitgliedschaftsprogramm des auf Buy-Now-Pay-Later-Dienstleisters aufgenommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
