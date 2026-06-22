Klarna öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Klarna hat am 19.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,01 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 701,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at