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20.08.2026 06:31:29
Klarna präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Klarna hat am 18.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Klarna 1,04 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 823,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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