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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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01.07.2026 13:57:21
Klarna Stock Rises After Swedish Court Awards $1.97 Billion in Antitrust Damages Against Google
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